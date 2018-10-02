Армия обогнала Путина по рейтингу доверия Комментариев: 0



Обращаем Ваше внимание, что показатель «доверия» является более чувствительным, чем показатель «одобрения», то есть респондент охотнее скажет, что он «одобряет», но задумается о том, «доверяет» ли он или нет. Поэтому показатели «доверия» к институтам, как правило, всегда ниже показателей «одобрения» их деятельности (это разные показатели, которые не следует между собой сравнивать, а можно сравнивать только динамику этих показателей в отдельности, анализируя тренды в одобрении или доверии). Результаты опроса "Левада-Центра" свидетельствуют о том, что в 2018 году произошли важные изменения в общественном мнении. Во-первых, за последние шесть лет впервые армия «обогнала» президента в уровне доверия. Доля россиян, которые считают, что армия «вполне заслуживает» доверия, составила 66%, в то время как этот показатель доверия к президенту – 58% (против 69% и 75% в 2017-м году соответственно). Во-вторых, значение «индекса доверия» к президенту за прошедший год снизилось практически в два раза, в целом уровень доверия к нему возвращается к показателям, фиксируемым в 2013-м году. Аналогичное «возвращение» отмечается в отношении к Совету Федерации и Государственной Думе, ещё более заметное снижение доверия – к Правительству, значение «индекса доверия» к которому в 2018-м году ниже, чем даже в период «протестных» 2012–2013 годов. Интересно, что доверие россиян к «силовым» институтам (армии, спецслужбам, полиции) остается практически без изменений, то есть показатели доверия к ним, существенно выросшие после 2014-го года, сохраняются на прежнем уровне.Обращаем Ваше внимание, что показатель «доверия» является более чувствительным, чем показатель «одобрения», то есть респондент охотнее скажет, что он «одобряет», но задумается о том, «доверяет» ли он или нет. Поэтому показатели «доверия» к институтам, как правило, всегда ниже показателей «одобрения» их деятельности (это разные показатели, которые не следует между собой сравнивать, а можно сравнивать только динамику этих показателей в отдельности, анализируя тренды в одобрении или доверии).



