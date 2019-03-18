|
|
В Мичуринске в ДТП пострадала женщина
В Мичуринске 19 марта на перекрестке улиц Городская и Долевая водитель автомобиля «Лада Приора» при движении задним ходом допустил наезд на женщину 1966 года рождения, которая двигалась по правой обочине по ходу движения автомобиля. Пострадавшая была госпитализирована в «Мичуринскую ЦРБ».
Ранее в Тамбове водитель скрылся с места ДТП
после того, как вечером сбил пешехода на улице Гастелло.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
В Тамбовской области с 1 марта доступна оплата проезда в общественном транспорте банковскими и социальными транспортными картами. Но многие пользователи общественного транспорта выражают недовольство.
В Мичуринске 19 марта водитель автомобиля «Лада Приора» сбил женщину.
Состояние моста через реку Студенец на участке от улицы Октябрьская до Студенецкая Набережная в городе Тамбове продолжает ухудшаться, несмотря на то, что по мосту ограничили проезд большегрузов и пассажирского транспорта.
Согласно данным исследования РИА «Рейтинг в Тамбовской области уровень безработицы составляет 4%.
Управление градостроительства и архитектуры Тамбовской области издало приказ о подготовке проекта межевания территории в виде отдельного документа, подготовленного на основании ранее утвержденного проекта планировки территории в границах улиц: Московская, Советская, Студенецкая Набережная в городе
В Тамбове вечером 18 марта на улице Гастелло неизвестный водитель, сбил мужчину 1956 года рождения, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте.
Перевод частных автомобилей россиян на газомоторное топливо (метан) будет субсидироваться государством. Автомобилисты смогут получить 27 тысяч рублей при переводе на ГБО легкового автомобиля.
В рабочем поселке Мордово из-за отравления угарным газом погибли мужчина и девочка. В доме в бессознательном состоянии также обнаружена супруга погибшего, которая госпитализирована в медицинское учреждение.
В рамках масштабного мероприятия правоохранительных органов Тамбовской области при содействии сотрудников из других регионов – «Розыск» на прошлой неделе было задержано 42 преступника.
В Тамбове увеличивается количество горожан, которые высказывают скепсис насчет установки памятника Николаю Рябову в сквере в границах ул. Чичканова, Володарского, Рабочей.
На базе городской больницы № 2 в городе Мичуринске теперь женщинам могут бесплатно провести процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
В январе 2019 года банки предоставили жителям Тамбовской области кредитов на общую сумму 4,6 млрд рублей, что на 38,9% больше, чем в январе прошлого года.
На площади «Музыки» на набережной в Тамбове прошел фестиваль крымско-татарской кухни.
Суд подтвердил законность решения УФАС по Тамбовской области в рамках наложения штрафных санкций на сотрудника МУП «Тамбовтеплосервис», который во время не расплатился с поставщиком.
Практически все выходные в Тамбовской области выпадали осадки в виде мокрого снега.
На трассе «Р-22» в Сампурском районе Тамбовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, который опрокинулся.
Досрочная отставка главы города Тамбова Сергея Чеботарева усилила кризис власти в областном центре. Как отмечают эксперты подобная ситуация приводит к усилению социально-экономического кризиса, к потере рычагов управления, связи между органами власти и жителям областного центра.
23 марта в 11.00 в Рассказовском сквере в городе Тамбове состоится митинг организованный региональным отделением КПРФ.
Вчера в Тамбове в районе остановки общественного транспорта «ТЭЦ» произошло лобовое столкновение - грузовика и крана.
За 2018 год в Тамбовской области на 43,8% увеличилось количество операций по безналичной оплате товаров и услуг. Всего за 12 месяцев было проведено 91,1 млн таких операций на общую сумму 62,3 млрд рублей.
Группа «Северный флот» выступит на фестивале «Чернозем». Это 15-й участник фестиваля, который уже объявлен. Ранее выступления в Тамбове анонсировали группы Louna, «Княzz», «Алиса», «Пикник», «Температура Тела», F.P.G., Гарик Сукачёв, Вадим Самойлов.