Тамбовчане не понимают необходимости валидаторов 0 В Тамбовской области с 1 марта доступна оплата проезда в общественном транспорте банковскими и социальными транспортными картами. Но многие пользователи общественного транспорта выражают недовольство.

В Мичуринске в ДТП пострадала женщина 0 В Мичуринске 19 марта водитель автомобиля «Лада Приора» сбил женщину.

Движением по мосту через Студенец могут перекрыть 0 Состояние моста через реку Студенец на участке от улицы Октябрьская до Студенецкая Набережная в городе Тамбове продолжает ухудшаться, несмотря на то, что по мосту ограничили проезд большегрузов и пассажирского транспорта.

Пенсионная реформа увеличивает число безработных 0 Согласно данным исследования РИА «Рейтинг в Тамбовской области уровень безработицы составляет 4%.

Охранной зоной не предусмотрено возведение 12-этажки на месте интендантства 0 Управление градостроительства и архитектуры Тамбовской области издало приказ о подготовке проекта межевания территории в виде отдельного документа, подготовленного на основании ранее утвержденного проекта планировки территории в границах улиц: Московская, Советская, Студенецкая Набережная в городе

В Тамбове ищут водителя, который сбил пешехода 0 В Тамбове вечером 18 марта на улице Гастелло неизвестный водитель, сбил мужчину 1956 года рождения, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте.

Почти бесплатное ГБО на автомобиль 0 Перевод частных автомобилей россиян на газомоторное топливо (метан) будет субсидироваться государством. Автомобилисты смогут получить 27 тысяч рублей при переводе на ГБО легкового автомобиля.

Отец с дочерью погибли в собственном доме 0 В рабочем поселке Мордово из-за отравления угарным газом погибли мужчина и девочка. В доме в бессознательном состоянии также обнаружена супруга погибшего, которая госпитализирована в медицинское учреждение.

В Тамбовской области было задержано 42 преступника 0 В рамках масштабного мероприятия правоохранительных органов Тамбовской области при содействии сотрудников из других регионов – «Розыск» на прошлой неделе было задержано 42 преступника.

Жители ул. Володарского – прежде чем принимать решения спросите наше мнение 0 В Тамбове увеличивается количество горожан, которые высказывают скепсис насчет установки памятника Николаю Рябову в сквере в границах ул. Чичканова, Володарского, Рабочей.

В Мичуринске можно бесплатно получить экстракорпоральное оплодотворение 0 На базе городской больницы № 2 в городе Мичуринске теперь женщинам могут бесплатно провести процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Закредитованность тамбовчан растет 0 В январе 2019 года банки предоставили жителям Тамбовской области кредитов на общую сумму 4,6 млрд рублей, что на 38,9% больше, чем в январе прошлого года.

На фестиваль крымско-татарской пришло несколько тысяч человек 0 На площади «Музыки» на набережной в Тамбове прошел фестиваль крымско-татарской кухни.

Сотрудника «Тамбовтеплосервис» оштрафовали за неоплаченную «соль» на 1 млн. рублей 0 Суд подтвердил законность решения УФАС по Тамбовской области в рамках наложения штрафных санкций на сотрудника МУП «Тамбовтеплосервис», который во время не расплатился с поставщиком.

За сутки уровень воды в Цне поднялся на 2 сантиметра 0 Практически все выходные в Тамбовской области выпадали осадки в виде мокрого снега.

В Тамбовской области опрокинулся пассажирский автобус 0 На трассе «Р-22» в Сампурском районе Тамбовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, который опрокинулся.

В Тамбове предлагают досрочно объявить выборы городской Думы 0 Досрочная отставка главы города Тамбова Сергея Чеботарева усилила кризис власти в областном центре. Как отмечают эксперты подобная ситуация приводит к усилению социально-экономического кризиса, к потере рычагов управления, связи между органами власти и жителям областного центра.

Митинг в защиту прав граждан состоится 23 марта 0 23 марта в 11.00 в Рассказовском сквере в городе Тамбове состоится митинг организованный региональным отделением КПРФ.

В Тамбове произошло лобовое столкновение – грузовика и крана 0 Вчера в Тамбове в районе остановки общественного транспорта «ТЭЦ» произошло лобовое столкновение - грузовика и крана.

В 2018 году тамбовчанам выпустили больше миллиона платежных карт 0 За 2018 год в Тамбовской области на 43,8% увеличилось количество операций по безналичной оплате товаров и услуг. Всего за 12 месяцев было проведено 91,1 млн таких операций на общую сумму 62,3 млрд рублей.