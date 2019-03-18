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» » » В Мичуринске в ДТП пострадала женщина

В Мичуринске в ДТП пострадала женщина

Сегодня, 10:44
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В Мичуринске в ДТП пострадала женщина
В Мичуринске 19 марта на перекрестке улиц Городская и Долевая водитель автомобиля «Лада Приора» при движении задним ходом допустил наезд на женщину 1966 года рождения, которая двигалась по правой обочине по ходу движения автомобиля. Пострадавшая была госпитализирована в «Мичуринскую ЦРБ».

Ранее в Тамбове водитель скрылся с места ДТП после того, как вечером сбил пешехода на улице Гастелло.
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