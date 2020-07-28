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В Тамбовской области собран первый миллион тонн зерна
В Тамбовской области продолжается уборочная страда с пятой части посевных площадей собран миллион тонн зерна. Средняя урожайность зерновых культур по кругу — 43 центнера с гектара, а в некоторых хозяйствах доходит до 70 центнеров с гектара, что в 1,4 раза выше уровня 2019 года.
Аграрии убирают урожай озимой пшеницы, гороха, ячменя. В уборочной кампании принимает участие 2,7 тыс. единиц техники.
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