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Эксперты: в Тамбовской области на губернаторских выборах возможен второй тур
Вчера, 18:40
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Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков в своем докладе отмечает, что в Тамбовской области существует риск протестного голосования против переназначения Александра Никитина на новый срок по образу 2018 года.
Напомним, что в 2018 году во вторых турах выборов губернаторов Владимирской области и Хабаровского края действующие главы регионов проиграли кандидатам от ЛДПР — Владимиру Сипягину и Сергею Фургалу. В Хакасии победил кандидат от КПРФ. Результаты второго тура в Приморье отменили в связи с массовыми нарушениями.
На этом фоне политологи отмечают, что в Тамбовской области есть серьезная вероятность второго тура при условии жесткого контроля за ходом голосования. Среди наиболее вероятных претендентов выйти во второй тур есть у кандидата от КПРФ Андрея Жидкова, который на прошлых губернаторских выборах занял второе место.
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