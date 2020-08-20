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Дмитрий Кривенко уволен с должности руководителя «Крымавтодора»

Вчера, 15:41
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Дмитрий Кривенко уволен с должности руководителя «Крымавтодора»Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил уволить руководителя госпредприятия «Крымавтодор» Дмитрия Кривенко имеющего скандальную известность в Тамбовской области связанную со строительством и ремонтом дорог. Глава республики сообщил о своем решении на совещании по мероприятиям федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя и Региональной адресной инвестиционной программы.

«Мной принято сегодня решение, прямое поручение: первое – руководителя «Крымавтодора», у нас это товарищ Кривенко, уволить. Выговоры объявить товарищу Нефёдову, товарищу Суханову, это Служба автомобильных дорог Республики Крым, за низкое качество подготовки документов и отсутствие организационной работы на объектах», – сказал Аксёнов.

Перед отставкой Кривенко Сергей Аксенов посетил стройплощадки 72 объектов. На 52 из них были зафиксированы нарушения производства работ.

В прошлом году Дмитрий Кривенко по суду был отстранен от работы по факту невыплаты работникам предприятия заработной платы. Работники компании не в первый раз страдали из-за невыплат — директор уже нарушал законодательства о труде и привлекался к административной ответственности.

Еще раньше, когда Дмитрий Кривенко возглавлял коммерческие дорожные организации, его фирмы занимались ремонтом дорог в Тамбовской области. Из-за предпринимательской деятельности организаций, где руководителем или учредителем был Дмитрий Кривенко, многие его контрагенты оказались в долговой яме, поскольку предприятия Кривенко были объявлены банкротами и не все долги закрыли перед своими партнерами.

На защиту интересов порядочных хозяйственников - встала Ассоциация в защиту пострадавших предпринимателей во главе с Владимиром Гавриловым, которая два года назад начала общественное расследование деятельность Дмитрия Кривенко. Ассоциация провела серьезную и кропотливую работу, начиная от анализа финансово-хозяйственной деятельности, проведение круглых столов, публичных мероприятий. Благодаря активно позиции общественников удалось инициировать ряд проверок правоохранительных органов, в настоящее время они продолжаются.

Кроме того, в свое время Дмитрий Кривенко возглавлял дорожную организацию - ООО «Инждрстрой». Общество выполняло дорожно-строительные работы, в том числе в Знаменском районе в рамках муниципальных контрактов. Прокуратура выявила, что дорожное строительство было реализовано лишь частично и в незначительном объёме. Акты о выполнении работ, поданные в администрацию Знаменского района, являлись фиктивными (в то же время стоимость каждого контракта составляла свыше миллиона рублей). Правоохранительные органы выявили в указанных фактах признаки преступления по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупных размерах») и завели два уголовных дела. Пока уголовное дело по ООО «Инждорстрой» рассматривается, окончательного решения по нему ещё не принято.

«Мы полностью поддерживаем принятое главой республики Крым решение, со своей стороны мы будем и дальше проводить расследование, - отмечает Владимир Гаврилов. – Ассоциация не раз обозначала перед руководством республики и федеральными властями, что из себя представляет Дмитрий Кривенко. По нашему мнению, от деятельности ряда компаний связанных с Дмитрием Кривенко, пострадал не только бюджет Тамбовской области и Знаменского района, пострадали все жители Тамбовской области как законопослушные налогоплательщики».

Фото: Крыминформ
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