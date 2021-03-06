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Денежные доходы жителей Тамбовской области снизились на 5,6%
Сегодня, 12:38
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Денежные доходы населения Тамбовской области в 2020 г. составили 27 615 рублей в месяц, - сообщает Тамбовстат.
Реальные денежные доходы на душу населения, в сравнении с соответствующим периодом 2019 г. снизились на 5,6%.
В тоже время отмечается рост цен. Более всего подорожали: булочные сдобные изделия – на 5,6%, икра лососевых рыб – на 4,2%, сельди – на 3,6%, майонез – на 3,2%, мука пшеничная – на 2,7%. Из овощей подорожали: морковь и свекла – на 13,4-13,8%, капуста – на 3,6%. Цена картофеля увеличилась на 8,2%.
Фото: Vostock-photo
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