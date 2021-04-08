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Жители Тамбова отстояли свой квартал от застройки
Вчера, 10:21
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Управление градостроительства и архитектуры Тамбовской области приняло решение отклонить проект развития застроенной территории в границах ул. Базарной, Ленинградской, Комсомольской, Карла Маркса. Ранее застройщик ООО «Первая строительная компания» планировал снести жилой квартал и застроить его многоэтажными домами.
«Отклонён в связи с тем, что выявленное мнение населения носит отрицательный характер, а также в связи с тем, что срок исполнения упомянутого выше договора истёк», - сообщил главный архитектор области Александр Филатов.
Большинство местных жителей выступили против планов застройщика. Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров, который встал на защиту интересов горожан отмечает, что добиться победы на данном этапе жителям помогли высокая самоорганизация и чёткая позиция.
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