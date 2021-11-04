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В Тамбове произошло ДТП с участием такси и скорой помощи
Вчера в Тамбове в районе стадиона «Спартак» произошло ДТП с участием такси и кареты «скорой помощи». Водитель такси двигался по улице Карла Маркса со стороны площади Ленина и столкнулся со скорой, которая ехала со стороны улицы Советской.
От удара такси практически моментально загорелось, поскольку автомобиль был снабжен газобалонным оборудованием. Немного пострадал таксист. Два его пассажира не стали обращаться за медицинской помощью.
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Вчера в Тамбове в районе стадиона «Спартак» произошло ДТП с участием такси и кареты «скорой помощи». Водитель такси двигался по улице Карла Маркса со стороны площади Ленина и столкнулся со скорой, которая ехала со стороны улицы Советской.
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