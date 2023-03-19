Тамбовский вуз вошёл в «Зелёную лигу» 0 Тамбовский государственный технический университет вошел в число вузов России, которые будут представлять «Зелёную лигу». Университет стал лучшим благодаря активной деятельности экологического движения волонтёрского центра «BeNature» ТГТУ. Всего отобрано 40 экоклубов при вузах России.

Актёры московского ВГИКа покажут спектакль в Тамбове 0 Вначале апреля на базе Тамбовского молодежного театра выступят гости из Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова. Студенты государственного университета покажут тамбовскому зрителю два спектакля и проведут класс-концерт.

Тамбовскую область накрыл туман 0 В ближайшие часы в Тамбовской области будет сохраняться сильный туман, затрудняющий движение транспортных средств, особенно на трассах. Видимость при таком тумане составит 200-500 метров.

Между Тамбовской областью и Крымом укрепляются отношения 0 Укрепляется сотрудничество между Тамбовской областью и Крымом, как по экономическим, так и по гуманитарным вопросам. В частности, развиваются деловые контакты, проводятся взаимные бизнес-миссии, идёт обмен опытом в решении актуальных задач в сфере труда и занятости.

Два игровых разработчика представят Тамбовскую область в финале Всероссийского конкурса 0 Обучающийся Инжавинской средней общеобразовательной школы Анатолий Ануфриев и дизайнер ИП «Крюк Е.И.» Юлия Спиридонова вместе с финалистами из других регионов поборются за победу в первом сезоне Всероссийского конкурса по поиску и развитию талантов в игровой индустрии. Финал проекта «Начни игру»

Экотехнопарк "Центральный" презентовали на международной выставке WASMA 2023 0 Проект тамбовского экотехнопарка «Центральный» презентовали на международной вставке WASMA 2023, которая прошла в Москве с 14 по 16 марта при поддержке ППК РЭО. Представители инвестора - АО "Тамбовская сетевая компания" - рассказали о технологиях, которые будут использоваться при утилизации отходов

Тёплая погода обнажила недоделки в реализации программы «Дворы Тамбовщины» 0 Как сообщает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров, тёплая погода обнажила недоделки в реализации программы «Дворы Тамбовщины» в Тамбове.

В Тамбовской области пройдут праздничные мероприятия ко Дню воссоединения Крыма 0 Девятую годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией отметят по всей стране 18 марта. Этой дате посвящены различные акции и мероприятия, в которых может принять участие каждый желающий.

Жителей Тамбовской области ждет похолодание 0 В выходные дни на смену теплой погоде придет похолодание. В Тамбове ночью подморозит до -2…-5 градусов, днём +2…+5°С. Будет сохраняться сильный северо-восточный ветер, в субботу порывы до 10-15 м/с.

Тамбовских любителей природы приглашают принять участие в фотоконкурсе 0 В нашей стране стартовал Всероссийский фотоконкурс «Деревья – памятники живой природы». В конкурсе могут принять участие граждане России старше 18 лет.

В Тамбовской области появился новый туристический проект «Зоя. На родине героя» 0 В нашем регионе планируют запустить новый туристический проект с патриотической направленностью «Зоя. На родине героя», посвященный Зои Космодемьянской, которой суждено было стать разведчицей, партизанкой, первой женщиной — Героем Советского Союза.

Тамбовчанка Анастасия Тюрина выступит во втором сезоне шоу «Страна талантов» 0 Завтра, 18 марта, в 20.20 на федеральном телеканале НТВ стартует второй сезон развлекательного шоу «Страна талантов». Среди участников и наша юная землячка балалаечница Анастасия Тюрина. Она подготовила очередное яркое выступление, с которым намерена выйти в финал.

В продукции «Токарёвской птицефабрики» обнаружены ветеринарные препараты 0 Общественники из экологической организации им. И.В. Мичурина продолжают отслеживать ситуацию, связанную с деятельностью «Токарёвской птицефабрики». Результаты последних проверок вызывают серьёзные опасения.

В рамках уголовного дела в Правительстве области прошли обыски 0 Вчера в Тамбове в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий в Правительстве Тамбовской области, а именно в министерстве ТЭК и ЖКХ прошли обыски и выемки документов. Дело возбуждено в отношении одного из высокопоставленных чиновников.

Прокуратурой защищены трудовые права тренера-преподавателя 0 Прокуратура Советского района г. Тамбова по обращению гражданина провела проверку исполнения трудового законодательства в МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа № 8».

Совещание по полевым работам: Россельхозбанк выдал тамбовским аграриям 1,2 млрд рублей 0 Готовность к проведению весенних полевых работ обсудили аграрии на региональном совещании. В мероприятии приняли участие представители органов власти, главы районов, руководители и специалисты хозяйств, кредитных организаций, а также представители сельскохозяйственной науки России и области.

Прокуратурой пресечены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в социальном учреждении 0 Прокуратурой Сосновского района проведена проверка соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии в ТОГБСУ СОН «Сосновский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Вместо больницы в Тулиновке открыли Центр врача общей практики 0 На днях в Тулиновке в Тамбовском районе торжественно с участием Главы Тамбовской области Максима Егорова был открыт Центр врача общей практики, который будет обслуживать почти 2 тысячи местных жителей. Прием здесь будут ежедневно вести врач и две медсестры.

Вода начала уходить с Полынковского кладбища 0 Резкое потепление, сопровождаемое ливнем в выходные дни, принесло заботы не только живым, но и родственникам усопших. В результате паводка была серьезным образом подтоплена восточная часть Полынковского кладбища, которая является новым участком для захоронений.

Тамбовская область и Республика Калмыкия будут сотрудничать в сфере туризма 0 В рамках деловой программы международной туристической выставки «Интурмаркет» между министерством культуры и туризма Республики Калмыкия и министерством туризма и молодежной политики Тамбовской области было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туристической отрасли.