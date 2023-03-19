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Тамбовский вуз вошёл в «Зелёную лигу»

Вчера, 10:08
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Тамбовский вуз вошёл в «Зелёную лигу»Тамбовский государственный технический университет вошел в число вузов России, которые будут представлять «Зелёную лигу». Университет стал лучшим благодаря активной деятельности экологического движения волонтёрского центра «BeNature» ТГТУ. Всего отобрано 40 экоклубов при вузах России.

«Зелёная лига» Российского экологического оператора объединяет и поддерживает студенческие экоклубы, а также служит площадкой для просвещения, профориентации, развития проектов и прохождения стажировок в профильных организациях.

Экоклуб - это студенческое сообщество в университете, где главными идеями является сохранение природы и экологическое просвещение. Экоклуб ТГТУ основан на добровольных, инициативных началах.

Цель программы «Зеленая лига» — развитие экологической культуры студентов и внедрение конкретных экологических практик на базе вузов.
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Тамбовский вуз вошёл в «Зелёную лигу»

Вчера, 10:08
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Тамбовский государственный технический университет вошел в число вузов России, которые будут представлять «Зелёную лигу». Университет стал лучшим благодаря активной деятельности экологического движения волонтёрского центра «BeNature» ТГТУ. Всего отобрано 40 экоклубов при вузах России.

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