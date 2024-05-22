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В Тамбове сгорел автомобиль
Вчера в центре Тамбова произошло возгорание автомобиля марки "Hyundai". Инцидент случился на улице Советской, недалеко от перекрёстка с улицей Чичканова.
Согласно сообщениям пользователей социальных сетей, иномаркой управляла девушка. Когда автомобиль начал дымиться, она успела выбежать из него. Дым шёл из-под капота, а очевидцы также сообщили о небольшом хлопке.
По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, в результате пожара автомобиль полностью сгорел, но пострадавших нет. На место происшествия выезжали две автоцистерны из пожарной части №5 пожарно-спасательного центра Тамбовской области.
Фото: скриншот Telegram-канала "Полоса безопасности Тамбов"
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Вчера в центре Тамбова произошло возгорание автомобиля марки "Hyundai". Инцидент случился на улице Советской, недалеко от перекрёстка с улицей Чичканова.
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