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Суд приговорил троих мужчин к лишению свободы за похищение девушки в Тамбовской области
Суд вынес приговор по делу о похищении девушки, произошедшем в прошлом году, когда несколько мужчин пытались действовать в рамках кавказских обычаев, игнорируя российские законы.
По данным Следственного комитета по Тамбовской области, суд признал достаточными собранные доказательства для обвинения 50-летнего мужчины и его двух сыновей, 22 и 25 лет. Все трое признаны виновными в похищении человека, а один из сыновей — также в преступлении против половой свободы потерпевшей.
Следствие установило, что 18 ноября позапрошлого года мужчины ворвались в квартиру знакомых, насильно захватили 18-летнюю девушку и увезли её в Нижегородскую область. Мотивом преступления стал отказ семьи девушки выдать её замуж за одного из похитителей. Через несколько дней девушке удалось сбежать и обратиться в полицию.
Суд приговорил двоих похитителей к шести годам лишения свободы, а третьего — к семи годам в колонии строгого режима.
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