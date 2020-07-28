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» » Север города Тамбова временно остался без горячей воды

Север города Тамбова временно остался без горячей воды

28 июля 2020
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Север города Тамбова временно остался без горячей воды В Тамбове с 27 по 31 июля проходит очередной этап гидравлических испытаний тепломагистралей. В этот раз без горячей воды остались жители 44 домов в северной части города, в том числе на ул. Мичуринская, Николая Вирты.

Кроме того, отключили от коммунальной услуги и социальные учреждения: школу № 13, лицей № 14, горнолыжную школу.
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