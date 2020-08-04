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В Уварово реконструируют самую крупную канализационно-насосную станцию
Сегодня, 13:51
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В городе Уварово АО «ТСК» приступило к реконструкции самой крупной канализационно-насосной станции на улице Южной через которую проходит 80% канализационных стоков города. Реконструкция проходит по инвестиционной программе в рамках концессионного соглашения с администрацией города Уварово.
Фактически будет построено новое здание КНС, будут выполнены работы по очистке и торкретированию приемной камеры.
Стоимость проекта почти – 6 млн рублей, работы будут завершены в конце сентября 2020 года.
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