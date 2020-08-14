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Готовится к сносу старейший мост в городе Тамбове

Вчера, 10:23
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Готовится к сносу старейший мост в городе Тамбове Завершено переустройство коммуникаций, которые были расположены в районе моста на улице Базарной в городе Тамбове. В ближайшее время начнется снос моста, который был построен более 100 лет назад.

В связи с проводимыми работами, с середины июля движение по мосту на Базарной улице было перекрыто. После реконструкции мост станет водопропускной двухочковой трубой. На ремонт участка было выделено 75 млн рублей.

Фото - lifetambov.ru
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Готовится к сносу старейший мост в городе Тамбове

Вчера, 10:23
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Завершено переустройство коммуникаций, которые были расположены в районе моста на улице Базарной в городе Тамбове.

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