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Сотрудники полиции усмотрели в работе АО «ТКС» признаки преступления
Сегодня, 10:10
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Сотрудники правоохранительных органов продолжают проводить проверку по заявлению депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова по факту оказания АО «ТКС» услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (поставки водопроводной воды не надлежащего качества), повлекших массовое отравление жителей Тамбова и Тамбовского района.
Напомним, что в конце мая 2020 года в микрорайоне «ТЭЦ» на водопроводных сетях произошла авария, которая привела к массовому отравлению граждан. Ранее следственное управление Следственного комитета пришло к выводу, что в ходе устранения аварии сотрудниками АО «ТКС» были нарушены требования санитарно-эпидемиологических правил.
Сотрудники полиции пришли к выводу, что в ситуации усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Материалы проверки по подследственности были переданы в следственный отдел по Октябрьскому району г. Тамбова СУ СК России по Тамбовской области.
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