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Не все согласны с губернатором по темпам развития области

Сегодня, 09:15
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Не все согласны с губернатором по темпам развития области В итоговой программе «Вести» вышел репортаж про успехи Тамбовской области в рамках реализации национальных проектов и развития реального сектора экономики. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин поведал об успехах в сфере промышленного производства.

«Темы роста промышленного производства составили 140 процентов. Теми темпами, которыми прирастала индустриальная сфера, мы имеем все основания гордиться», - считает губернатор.

Правда, с такими положительными оценками согласны не все. По словам депутата Тамбовской городской Думы от КПРФ Артема Александрова за последние годы в области фактически угробили несколько промышленных предприятий. Среди них — завод «Тамбоваппарат», тамбовский НИИ радиотехники «Эфир», под угрозой закрытия в ближайшие годы находится «Ревтруд», тракторный завод «TERRION» — в стадии банкротства. Характерной чертой основных фондов организаций, которые еще держатся на плаву, является их старение.

«У нас – самая маленькая заработная плата по сравнению с соседними регионами, многие жители города сводят концы с концами, десятилетиями увязают в кредитной кабале и не видят просвета», - отмечает Артем Александров.
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