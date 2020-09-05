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Армянская диаспора создаст сквер в городе Тамбове
Сегодня, 10:13
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На улице Киквидзе в городе Тамбове рядом с армянской апостольской церковью в ближайшее время появится новый сквер. Стоимость работ составляет 20 млн рублей, вопросом финансирования занимается армянская диаспора.
Глава города Тамбова Наталия Макаревич отметила, что с решения вопроса по выделению земельного участка под сквер началась год назад ее работа в качестве главы города Тамбова.
Работы будут проведены в два этапа в 2020 и в 2021 году.
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