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Зарплату работникам госорганизаций проиндексируют на 3%
9 сентября 2020
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Согласно постановлению администрации области с 1 октября 2020 года заработная плата работников областных государственных организаций будет проиндексирована на 3%. Повышение будет касаться более 35 тысяч сотрудников учреждений.
Губернатор также рекомендовал органам местного самоуправления проиндексировать зарплату работникам муниципальных учреждений.
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