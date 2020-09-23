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За загрязнение канализационными стоками реки Цны оштрафована администрация Тамбова
Сегодня, 12:40
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По результатам проверки органов прокуратуры за загрязнение канализационными стоками реки Цны к административной ответственности привлечена администрация города Тамбова.
Напомним, что авария на коллекторе на ул. Рахманинова, который находится в муниципальной собственности, привела к затоплению канализацией набережной и водного объекта.
В отношении органа местного самоуправления было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ, а потом по итогам рассмотрения назначен штраф.
Фото - lifetambov.ru
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