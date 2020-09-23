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В центре Тамбова в аварии разбился 38-летний мужчина
Сегодня, 12:45
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Сегодня ночью в Тамбове в результате ДТП разбился 38-летний мужчина. Мужчина за рулём отечественного автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, въехав в фонарный столб.
Водитель скончался на месте происшествия до прибытия автомобиля скорой помощи.
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