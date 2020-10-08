|
В Тамбовской области запретили посещать леса
Сегодня, 11:44
Комментариев: 0
Версия для печати
С 10 октября в течение 20 дней в Тамбовской области введен запрет на посещение лесов связанно это с пожароопасной погодой. На территории лесного хозяйства запрещено нахождение людей и въезд транспорта за исключением мест, предоставленных под культурно-оздоровительные цели.
Нарушителей ограничительных мер будут привлекать к административной ответственности.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.