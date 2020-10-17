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Донор из Тамбова может спасти жизнь тяжелобольного ребенка
Сегодня, 09:28
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Тамбовчанин может стать донором костного мозга. Пересадка костного мозга или стволовых клеток для многих больных онкологическими, гематологическими или иными тяжёлыми заболеваниями часто остаётся последним шансом для того, чтобы сохранить жизнь. При подборе донора учитывается большое число факторов, поэтому медикам необходимо располагать данными сотен тысяч предварительно потенциальных доноров, чтобы иметь возможность помочь большинству больных. Поэтому на Тамбовской областной станции переливания крови называют это уникальным случаем, - сообщает администрация Тамбовской области.
«Надеемся, что по результатам этого типирования донор подойдет пациенту, ожидающему пересадку костного мозга. Ведь пересадка стволовых клеток для многих больных онкологическими, гематологическими или иными тяжёлыми заболеваниями часто остаётся последним шансом победить болезнь», - подчеркнули в администрации лечебного учреждения.
Тамбовская областная станция переливания крови с 2015 года активно сотрудничает с Научно-исследовательским институтом детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова по привлечению доноров Тамбовской области к участию в формировании Национального регистра потенциальных доноров гемопоэтических стволовых клеток.
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