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Александр Никитин проводит собеседования с руководителями муниципалитетов

Вчера, 13:12
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Александр Никитин проводит собеседования с руководителями муниципалитетов Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин проводит собеседования с руководителями муниципальных образований. Встречи уже прошли с главой Мичуринского района Галиной Шеманаевой, главой Мучкапского района Александром Хоружием, главой Ржаксинского района Николаем Козадаевым и другими.

Ключевой вопрос, волнующий губернатора, реализация социальных программ и национальных проектов на территории муниципалитетов. Единственный район области - Мичуринский – имеет профицитный бюджет по итогам 2018-2019 годов и является лидером по объему инвестиций в основной капитал.
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Александр Никитин проводит собеседования с руководителями муниципалитетов

Вчера, 13:12
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