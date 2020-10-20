В область поступают новые аппараты для ИВЛ 0 Тамбовская ЦРБ получила 15 аппаратов для искусственной вентиляции легких для лечения коронавирусных больных. Аппараты были приобретены на федеральные средства на сумму почти 36 миллионов рублей.

Администрация города Тамбова приостановила личный прием 0 В связи с ростом количества заболевших администрация города Тамбова приостановила личный прием граждан. Пока что ограничения будут действовать до 16 ноября.

Жителей Тамбова ждет резкое повышение тарифов на водоснабжение 0 Вчера в администрации Тамбовской области представители АО «Тамбовские коммунальные системы» (водоканал) подвели итоги 2019 года и рассказали о планах по концессии. В мероприятии приняли участие руководители администрации области и материнской компании – «РКС».

Для жителей региона откроют двери крупнейшие предприятия и организации 0 В рамках акции «Неделя без турникетов» в нашем регионе крупнейшие предприятия и организации в период с 20 по 30 октября откроют свои двери для посетителей.

Назначен представитель Президента РФ в Тамбовской области 0 Принято решение назначить Владимира Пригорнева главным федеральным инспектором по Тамбовской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе.

Для лечения больных с коронавирусом развернуты дополнительные мощности 0 С завтрашнего дня в Тамбовской области будут развернуты дополнительные мощности на базе лечебных учреждений для больных с коронавирусом.

Александр Никитин проводит собеседования с руководителями муниципалитетов 0 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин проводит собеседования с руководителями муниципальных образований. Встречи уже прошли с главой Мичуринского района Галиной Шеманаевой, главой Мучкапского района Александром Хоружием, главой Ржаксинского района Николаем Козадаевым и другими.

Модернизация аэропорта «Тамбов» обойдется в 4,5 млрд рублей 0 Прошел экспертизу проект по модернизации аэропорта «Тамбов». Работы стоимостью в 4,5 млрд рублей планируют завершить в 2024 году.

Донор из Тамбова может спасти жизнь тяжелобольного ребенка 0 Тамбовчанин может стать донором костного мозга. Пересадка костного мозга или стволовых клеток для многих больных онкологическими, гематологическими или иными тяжёлыми заболеваниями часто остаётся последним шансом для того, чтобы сохранить жизнь. При подборе донора учитывается большое число

В Тамбове прекращают движение автобусов по ряду маршрутов 0 В связи с завершением дачного сезона в городе Тамбове с сегодняшнего дня прекращают движение общественного транспорта по дачным маршрутам.

В Тамбовской области ужесточают масочный режим 0 За последнее время в Тамбовской области зафиксировали резкий рост заболевших коронавирусной инфекцией.

Зафиксирована очередная жертва коронавируса 0 В Тамбовской области зафиксирована очередная жертва коронавируса это уже 57-ой летальный случай.

Пороховой завод оштрафовали на 1,5 млн рублей 0 Управление Росприроднадзора выявило серьезные нарушения природоохранного законодательства в деятельности Тамбовского порохового завода. В частности, выявлено превышение ПДК, загрязняющих вещества при сбросе сточных вод в водные объекты.

Усадьбу Тулинова продают за 16 млн рублей 0 Выставлена на продажу усадьба Тулинова, которая располагается в Тамбовском районе. Объект площадью в 1,2 тыс. кв.м. оценили в 16 млн рублей. Дом имеет давнюю историю.

5% школьников перешли на дистанционное образование 0 В связи с ростом заболеваний новой коронавирусной инфекцией и ОРВИ в Тамбовской области уже 5% школьников перешли на дистанционное образование.

Заместителю главы администрации Мичуринска продлили домашний арест 0 15 октября Ленинский районный суд города Тамбова продлил срок содержания под домашним арестом в отношении заместителя главы администрации города Мичуринска Марины Самылиной.

Директор управляющей организации присвоил более 200 млн рублей 0 Прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении исполнительного директора ООО «ЖилТехСервис» Андрея Дороненкова, которого подозревают в присвоении более 200 млн рублей, - сообщает «ПроТамбов».

На службу призовут почти 900 новобранцев 0 В Тамбовской области продолжается призывная кампания. На службу планируют отправить почти 900 новобранцев из Тамбовской области.

В Тамбовской области закончилась вакцина от гриппа 0 В Тамбовской области закончилась вакцина от гриппа, которую поставило Министерство здравоохранения России в количестве более 200 тыс. доз.

Алексей Доготер - новый военный комиссар Тамбовской области 0 Приказом Министра обороны РФ новым военным комиссаром Тамбовской области был назначен Алексей Доготер. Он пришел на смену Александру Гнутову.