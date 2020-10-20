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В область поступают новые аппараты для ИВЛ
Сегодня, 10:18
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Тамбовская ЦРБ получила 15 аппаратов для искусственной вентиляции легких для лечения коронавирусных больных. Аппараты были приобретены на федеральные средства на сумму почти 36 миллионов рублей.
Речь идет о медицинском оборудовании - MEK MV 2000 - программируемый аппарат ИВЛ для оказания неотложной помощи в отделениях интенсивной терапии. Данный аппарат искусственной вентиляции легких может применяться для пациентов всех категорий: новорожденных, детей и взрослых.
Производитель MEK ICS (Южная Корея).
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