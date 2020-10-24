Федеральный инспектор Владимир Пригорнев пообещал повышение уровня жизни тамбовчан 0 Сегодня во время видеоконференции с участием полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Игоря Щеглова был представлен новый главный федеральный инспектор по Тамбовской области Владимир Пригорнев.

На горячую линию по теплоснабжению поступило более 500 звонков 0 Сегодня в городе Тамбове завершаются пуско-наладочные работы в рамках отопительного сезона 2020-2021 гг. По состоянию на пятницу без тепла оставались 119 домов.

В Тамбовской области временно прекратят вещание отдельных каналов 0 Сегодня и завтра с 9:00 до 16:00 будет отключено внешнее электроснабжение на объекте филиала РТПС «Донское» (телерадиовышка).

В Тамбове прошло первое заседание теологического совета 0 На базе Тамбовской духовной семинарии под председательством митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия прошло первое заседание Тамбовского епархиального совета по теологическому образованию.

На следующей неделе нас ждут заморозки 0 По информации Гидрометцентра на следующей неделе жителей Тамбовской области ждет контрастная погода. Вначале недели будут идти дожди, столбик термометра будет опускаться до 8 градусов тепла.

В области штрафуют жителей за отсутствие масок 0 В Тамбовской области начали активно составлять протоколы об административных правонарушениях на жителей, которые находятся в общественных местах без средств индивидуальной защиты.

Джамала Шамояна приговорили к 6 годам колонии 0 Октябрьский районный суд города Тамбова приговорил тамбовского предпринимателя Джамала Шамояна к шести годам колонии заочно, поскольку он находится в международном розыске.

Члены кооператива «Зеленый гай» заявили о возможном рейдерском захвате предприятия 0 Вот уже несколько лет члены сельхозкооператива «Зелёный Гай» из Мичуринского района борются за руководство над предприятием. По словам старейших членов кооператива, после создания на базе предприятия ООО «Сады Мичурина», происходит постоянная смена руководства СПК «Зеленый гай».

В Тамбове планируют увековечить память Почетного гражданина 0 В Тамбовскую городскую Думу поступило предложение о присвоении одной из вновь образуемых улиц города Тамбова имени участника ВОВ, Почётного гражданина города Тамбова Ильи Ивановича Вокина.

В Мичуринске решают проблему несанкционированных свалок 0 Администрация города Мичуринска намерена кардинальным образом решить вопрос с несанкционированными свалками на территории муниципального образования.

В Тамбовской области пожилых людей посадили на самоизоляцию 0 На фоне роста числа заболевших коронавирусом вчера администрация Тамбовской области приняла решение об ужесточении режима самоизоляции для лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Теперь данные лица должны в обязательном порядке соблюдать режим самоизоляции, но есть исключения, они

В Мичуринске продолжается рекультивация территории полигона 0 Реализацию федерального проекта «Чистая вода» обсудили эксперты Минприроды России с представителями регионов в рамках видеоконференции. В совещании приняли участие представители управления по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области.

В область поступают новые аппараты для ИВЛ 0 Тамбовская ЦРБ получила 15 аппаратов для искусственной вентиляции легких для лечения коронавирусных больных. Аппараты были приобретены на федеральные средства на сумму почти 36 миллионов рублей.

Администрация города Тамбова приостановила личный прием 0 В связи с ростом количества заболевших администрация города Тамбова приостановила личный прием граждан. Пока что ограничения будут действовать до 16 ноября.

Жителей Тамбова ждет резкое повышение тарифов на водоснабжение 0 Вчера в администрации Тамбовской области представители АО «Тамбовские коммунальные системы» (водоканал) подвели итоги 2019 года и рассказали о планах по концессии. В мероприятии приняли участие руководители администрации области и материнской компании – «РКС».

Для жителей региона откроют двери крупнейшие предприятия и организации 0 В рамках акции «Неделя без турникетов» в нашем регионе крупнейшие предприятия и организации в период с 20 по 30 октября откроют свои двери для посетителей.

Назначен представитель Президента РФ в Тамбовской области 0 Принято решение назначить Владимира Пригорнева главным федеральным инспектором по Тамбовской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе.

Для лечения больных с коронавирусом развернуты дополнительные мощности 0 С завтрашнего дня в Тамбовской области будут развернуты дополнительные мощности на базе лечебных учреждений для больных с коронавирусом.

Александр Никитин проводит собеседования с руководителями муниципалитетов 0 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин проводит собеседования с руководителями муниципальных образований. Встречи уже прошли с главой Мичуринского района Галиной Шеманаевой, главой Мучкапского района Александром Хоружием, главой Ржаксинского района Николаем Козадаевым и другими.

Модернизация аэропорта «Тамбов» обойдется в 4,5 млрд рублей 0 Прошел экспертизу проект по модернизации аэропорта «Тамбов». Работы стоимостью в 4,5 млрд рублей планируют завершить в 2024 году.