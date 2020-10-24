|
В Тамбовской области временно прекратят вещание отдельных каналов
Сегодня, 09:58
Комментариев: 0
Версия для печати
Сегодня и завтра с 9:00 до 16:00 будет отключено внешнее электроснабжение на объекте филиала РТПС «Донское» (телерадиовышка). В этой связи будет временно приостановлено вещание радиоканалов: «Больше Радио», «Русское радио», «Радио Шансон», «Радио Дача» и ряд других.
Отключение электроснабжения на вышке связано с проведением аварийно-восстановительных работ на электрических сетях ПАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго».
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.