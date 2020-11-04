В администрации города проведено совещание по проблемам беспризорных животных 0 Сегодня в администрации города Тамбова было проведено рабочее совещание по вопросу проблемы беспризорных животных в областном центре. Тамбовчане продолжают жаловаться на бездомных собак. По их рассказам, в разных частях города животные сбиваются в стаи, порой ведя себя достаточно агрессивно.

В Мичуринском районе депутаты избрали главу 0 Сегодня депутаты Мичуринского районного Совета избрали главой района Галину Шеманаеву, которая ранее занимала этот пост.

Горожане просят установить дополнительные автобусные остановки 0 Жители южной части областного центра просят установить дополнительные остановочные павильоны для общественного транспорта в частности в районе ул. Астраханской и «Динамо».

В регионе продолжает ухудшаться ситуация по коронавирусу 0 За минувшие сутки в Тамбовской области COVID-19 выявили у 99 человек это максимальный показатель за последнее время.

В Тамбове сотрудники полиции накрыли два притона 0 На днях сотрудники полиции накрыли два притона (заведений, где оказывались услуги сексуального характера).

После общественной кампании продолжаются разбирательства в сфере дорожного строительства 0 Недавно тамбовского предпринимателя Джамала Шамояна Октябрьский районный суд города Тамбова приговорил к шести годам колонии заочно. Его признали виновным в совершении четырех преступлений по ст. 159 УК РФ. Речь идет в том числе о строительстве дорог в Знаменском районе, где было украдено 117 млн

В Тамбовской области практикуют лечение коронавируса по телефону 0 В связи с ростом количества заболевших коронавирусом в Мордовском районе врачи проводят консультации по телефону. Медики оценивают состояния здоровья инфицированных смертельной инфекцией дистанционно.

В Тамбове буксует реализация «дорожных карт» по обманутым дольщикам 0 Обманутые дольщики - давняя проблема, решить которую власти пытаются не первый год. В нашем регионе предложенная областными властями по созданию дорожной карты с привлечением ответственных застройщиков для достройки проблемных домов пока по большей части буксует. Такого мнения придерживается

С 23:00 до 06:00 часов общепиты будут закрыты 0 В Тамбовской области с 3 ноября введены дополнительные ограничительные меры по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

Жители города Рассказово: «Асфальт практически отсутствует на всем протяжении» 0 От имени десятков жителей и предпринимателей г.Рассказово местный житель обратился к главе администрации области с просьбой, оказать содействие в ремонте участка дороги по улице Советской, от дома 106-А переходящую в улицу Индустриальную, до завода «РЕМАТРА». Участок дороги составляет менее 1 км.

Следственный комитет возобновил уголовное дело в отношении депутата Михаила Шубина 0 По-прежнему находится в производстве в следственных органах уголовное дело в отношении депутата Тамбовской областной Думы, бывшего директора «АИЖК» Михаила Шубина.

Артем Александров: «Горожанам нужно вернуть придомовую территорию» 0 По улице Андреевской, 33 в городе Тамбове в очередной раз приостановили строительные работы, которые велись незаконно в разрез с определением суда.

На базе Моршанской ЦРБ развернули койки для лечения больных коронавирусом 0 На территории Тамбовской области официально зарегистрировано 10036 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, каждый день фиксируется почти по 100 человек.

В Тамбове проверяют соблюдение масочного режима 0 В городе Тамбове сотрудники полиции и администрации города проверяют соблюдение масочного режима посетителями торговых центров.

У замглавы Котовска прошли обыски 0 Сегодня, 2 ноября, в дома первого замглавы Котовска Людмилы Хлусовой прошли обыски. Также следственные мероприятия проводятся в Котовской городской администрации и ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО», офис которого находится на улице Свободы. Оперативные мероприятия проходили в рамках расследования

Тамбовскую область накроет туман и дожди 0 В Тамбовскую область пришла настоящая осень, новая рабочая неделя не порадует нас теплом.

В Мичуринске не хватает транспорта для объезда коронавирусных больных 0 Администрация города Мичуринска и крупные предприятия приняли решение направить водителей и транспорт на помощь медикам для объезда коронавирусных больных.

Начался второй этап иммунизации против гриппа 0 В Тамбовскую область поступило 168 тыс. доз вакцины против гриппа для взрослых и более 80 тыс. доз для детей и беременных женщин.

С начала года привлечено 100 нарушителей природоохранного законодательства 0 Региональный государственный экологический надзор подвел промежуточные итоги своей работы. За девять месяцев к административной ответственности привлечено 100 нарушителей природоохранного законодательства, общий размер штрафных санкций достигает 2 млн рублей.

Растет количество заболевших коронавирусом 0 Региональный штаб сообщает, что 1 ноября зафиксировано 95 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.