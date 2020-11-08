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Больше года в Мичуринском районе не могут отремонтировать кровлю в доме

Вчера, 09:39
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Больше года в Мичуринском районе не могут отремонтировать кровлю в доме Прокурором Мичуринского района возбуждено дело об административном правонарушении по ч.7 ст.7.32 (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом) в отношении руководителя подрядной организации ООО «Эконом плюс».

По итогам проверки выяснилось, что строительная организация должна была в срок до 25.07.2019 произвести ремонт кровли в жилом доме в поселке Ленской Воронеж в Мичуринском районе, но сделано этого не было.

Материалы административного дела переданы в суд.
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