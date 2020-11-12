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На базе Управления образования прошли Питиримовские чтения
Вчера, 10:34
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Вчера на базе Управления образования и науки Тамбовской области прошли Питиримовские духовно-образовательные чтения. С приветственным словом к участникам чтений обратился митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий, который отметил роль православной церкви в духовном развитии российского общества.
Также Владыка выступил с докладом «Единение Церкви и народа во имя веры и Отечества – от князя Александра Невского до наших дней».
В рамках обсуждения выступили и представители Управления образования и науки Тамбовской области, ТГУ им. Г.Р. Державина.
Молитвенные песнопения исполнили вокальные группы Тамбовского педагогического колледжа и Тамбовской православной гимназии имени святителя Питирима.
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