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Сегодня электроэнергию отключат на девяти улицах в Тамбове
Сегодня, 08:59
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В связи с необходимостью проведения плановых работ на объектах электросетевого хозяйства сегодня электроэнергию отключат на девяти улицах в Тамбове.
Отключение произойдет с утра и до 16 часов, затронет жителей следующих улиц: ул. Минаевская, д. 1-16; пр. Молодежный, д. 1-31, ул. Районная, д. 10-16; ул. Ушаковой, д. 1-43; ул. Воронежская, д. 1-25; ул. Матросова, д. 19-23; ул. Чайкиной, д. 11-19.
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