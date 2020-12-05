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В Рассказовском районе хотят расширить свиноводческий комплекс
Сегодня, 09:10
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В связи с планами ООО «Рассказовский свиноводческий комплекс» (общество принадлежит датской компании «Гудвэлли») расширить свиноводческий комплекс будут проведены общественные слушания. Планируют построить площадки репродуктора и откорма, мощностью 160 тысяч товарных свиней в год.
До 28 декабря жители Рассказовского района, в том числе села Пичер могут высказать свои предложения/замечания по вопросу строительства комплекса. Ознакомиться с материалами, в том числе непосредственно с экологической экспертизой проекта, можно в районной администрации, а также у заказчика.
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