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В Тамбове на рабочем месте погиб сотрудник полиции

Вчера, 09:14
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В Тамбове на рабочем месте погиб сотрудник полиции Вчера в отделе полиции №2 УМВД по г. Тамбову был найден мертвым сотрудник полиции. В настоящее время следственные органы устанавливают обстоятельства гибели сотрудника полиции 1992 года рождения.

Кроме того, в УМВД проводится проверка с целью выявления и анализа причин произошедшего.
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