20 человек стали участниками программы «Учитель для России» 0 В учебном году 2020-2021 в Тамбовской области 20 человек стали участниками программы «Учитель для России».

Тамбовская ЦРБ дополнительно закупает кислород 0 Тамбовская ЦРБ на базе, которой развернуто отделение для лечение больных коронавирусом, объявила о закупке кислорода. Начальная цена контракта составляет около 5,8 миллиона рублей, исполнитель контракта должен поставить 45 тыс. кубических метров сжатого медицинского кислорода.

Временно закрылся троллейбусный маршрут 0 Вчера в Тамбове временно закрылся троллейбусный маршрут № 10. Троллейбусы уступили свое место автобусам, поскольку на Моршанском шоссе проводятся работы по ремонту силового кабеля.

До конца года планируют открыть движение по ул. Базарной 0 Движение транспорта и пешеходов по ул. Базарная в городе Тамбове планируют открыть до конца текущего года.

В Рассказове заменили более полукилометра ветхого водопровода 0 В городе Рассказово на улице Комсомольская заменили более полукилометра ветхого водопровода.

МЧС предупреждает: в регионе ожидается образование гололеда 0 По информации регионального управления МЧС России в ближайшие часы в Тамбовской области ожидается образование гололеда. Толщина ледяной корки может составить 1-3 мм.

Численность населения региона может стать ниже одного миллиона человек 0 В Тамбовской области складывается сложная демографическая ситуация об этом шел разговор на открытом заседании Общественной палаты. В блажащие годы численность населения региона может стать ниже одного миллиона человек, смертность превышает рождаемость в 2,2 раза.

На Тамбовскую область надвигаются 20-градусные морозы 0 В эти выходные в Тамбовской области ожидается снег и небольшой мороз, а вот уже на следующей неделе нас ждет серьезное похолодание.

В школах области разрешили проводить новогодние праздники 0 Региональные власти приняли решение разрешить в общеобразовательных учреждениях Тамбовской области проводить новогодние праздники.

Реку Студенец ожидают масштабные восстановительные работы 0 Работы по расчистке русла реки Студенец планируют провести 2022-2023 годы, а проектные изыскания уже в следующем году.

В области подтвердился 15 651 случай заболевания коронавирусом 0 Изо дня в день в Тамбовской области расчет количество заболевших коронавирусной инфекцией.

Установлены цены на сахар и подсолнечное масло 0 Торговые сети Тамбовской области присоединились к соглашению по установлению «твердых» цен на сахар и подсолнечное масло. Торговые сети Тамбовской области присоединились к соглашению по установлению «твердых» цен на сахар и подсолнечное масло. В частности розничная цена на сахар установлена в

Сегодня в Тамбове ожидается плановое отключение света и воды 0 Сегодня в Тамбове, в связи с проведением ремонтных работ, планируется отключение света и воды в десятках домов, в том числе на улице Рылеева, 61-65. Электроэнергии не будет с 9:30 до 14:00 также в домах на Рассказовском шоссе.

Под Тамбовом горит мусорный полигон «КомЭк» 0 Сегодня в 13.21 по телефону «112» поступило сообщение от директора мусоросортировочного комплекса ООО «КомЭк» о возгорании мусора на полигоне мусоросортировочного комплекса - дымятся залежи мусора.

К Владимиру Путину обратились представители ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей 0 Президент Владимир Путин проведет 17 декабря большую ежегодную пресс-конференцию, начало мероприятия запланировано на 12.00 по московскому времени. Задать свои вопросы россияне могут не только по телефонам горячей линии, но и через мобильные приложения.

На улице Клубной могут снести самовольные гаражи 0 В городе Тамбове продолжается работа по демонтажу самовольно установленных гаражей.

На фоне роста заболеваемости открыта новая лаборатория для тестирования на коронавирус 0 На базе областной клинической больницы была открыта новая лаборатория для тестирования на коронавирус.

«Гостиный двор» станет культурным центром области 0 В ближайшее время в безвозмездное пользование «Тамбовской областной картинной галерее» будет передано здание «Гостиный двор», которое располагается по ул. Советская в городе Тамбове.

Ряд депутатов выступили против концессии со структурой «РКС» 0 Вчера в администрации города Тамбова под председательством врио главы города Максима Косенкова с участием депутатов прошло совещание по вопросу заключения концессии на объекты водоснабжения и водоотведения.

На западе Тамбова была ограничена подача воды 0 Очередная серьезная авария на сетях водоснабжения произошла в западной части города Тамбова, в результате чего была ограничена подача водоснабжения жителям микрорайона по ул. ул. Мира ,ул. Эскадронная, ул. Верховая, ул. Гагарина и т.д.