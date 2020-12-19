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Тамбовская ЦРБ дополнительно закупает кислород
Сегодня, 08:39
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Тамбовская ЦРБ на базе, которой развернуто отделение для лечение больных коронавирусом, объявила о закупке кислорода. Начальная цена контракта составляет около 5,8 миллиона рублей, исполнитель контракта должен поставить 45 тыс. кубических метров сжатого медицинского кислорода.
Недавно закупку кислорода произвела и Тамбовская инфекционная больница.
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