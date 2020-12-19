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В Котовске разваливается «Стул больших возможностей» купленный за 124 тыс. рублей
Сегодня, 11:10
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Относительно недавно установленный в городском парке культуры и отдыха в городе Котовске «Стул больших возможностей» стал разваливаться на глазах - краска со стула слезла, спинка потрескалась, в целом, изделие находится в непотребном виде. Деревянный арт-объект обошелся в 124 тыс. рублей.
Стоит сказать, что всего на благоустройство парка направляли 75 миллионов рублей.
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