В Тамбове выступили против демонтажа памятника В. Ленину Комментариев: 0



«В Совет по монументальному искусству поступило обращение одного из жителей Тамбова о демонтаже памятника Ленину и установлении памятника основателю города Тамбова Роману Боборыкину», — сообщает Тамбовская городская Дума.



С таким предложением согласны не все. Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров заявил, что можно по-разному относится к историческим личностям, к тем или иным событиям, но мы должны помнить свою историю, которую олицетворяют, в том числе монументальные объекты.



«Для меня, как и для миллионов людей В.И. Ленин - личность мирового масштаба, великий теоретик и практик, который трансформировал и продолжил идеи Маркса, настоящий государственный деятель. И сегодня идеи марксизма, за которые сражался В.И. Ленин, актуальны как никогда. Особенно на фоне кризисных явлений и обнищания десятков миллионов сограждан», - отмечает Артем Александров.



В свою очередь депутат предложил присвоить монументу статус объекта культурного наследия, чтобы прекратить подобные инсинуации вокруг памятника.



Фото Морозов Игорь На ближайшем заседании Совета по монументальному искусству при Тамбовской городской Думе будет рассмотрено предложение жителя города Тамбова о демонтаже памятника В.И. Ленину в городе Тамбове., — сообщает Тамбовская городская Дума.С таким предложением согласны не все. Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров заявил, что можно по-разному относится к историческим личностям, к тем или иным событиям, но мы должны помнить свою историю, которую олицетворяют, в том числе монументальные объекты., - отмечает Артем Александров.В свою очередь депутат предложил присвоить монументу статус объекта культурного наследия, чтобы прекратить подобные инсинуации вокруг памятника.Фото Морозов Игорь



