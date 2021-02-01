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В Тамбове выступили против демонтажа памятника В. Ленину

Сегодня, 09:40
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В Тамбове выступили против демонтажа памятника В. Ленину На ближайшем заседании Совета по монументальному искусству при Тамбовской городской Думе будет рассмотрено предложение жителя города Тамбова о демонтаже памятника В.И. Ленину в городе Тамбове.

«В Совет по монументальному искусству поступило обращение одного из жителей Тамбова о демонтаже памятника Ленину и установлении памятника основателю города Тамбова Роману Боборыкину», — сообщает Тамбовская городская Дума.

С таким предложением согласны не все. Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров заявил, что можно по-разному относится к историческим личностям, к тем или иным событиям, но мы должны помнить свою историю, которую олицетворяют, в том числе монументальные объекты.

«Для меня, как и для миллионов людей В.И. Ленин - личность мирового масштаба, великий теоретик и практик, который трансформировал и продолжил идеи Маркса, настоящий государственный деятель. И сегодня идеи марксизма, за которые сражался В.И. Ленин, актуальны как никогда. Особенно на фоне кризисных явлений и обнищания десятков миллионов сограждан», - отмечает Артем Александров.

В свою очередь депутат предложил присвоить монументу статус объекта культурного наследия, чтобы прекратить подобные инсинуации вокруг памятника.

Фото Морозов Игорь
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