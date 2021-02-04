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Стоимость путёвки для отдыха детей составит 15 тысяч рублей
Вчера, 13:36
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Средняя стоимость путёвки в организации отдыха детей и их оздоровления на 2021 год в Тамбовской области составит 15 тыс. рублей при продолжительности смены 21 день. Отметим, что в официальный реестр детских лагерей в прошлом году включена 551 организация. Список можно найти на сайте управления социальной защиты и семейной политики области (http://uprsoc.tmbreg.ru/).
Подать заявление на получение путёвки в загородные оздоровительные лагеря можно в учреждении социального обслуживания населения «Забота» или в МФЦ.
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