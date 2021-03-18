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Подарочная карта обернулась для общества штрафом в 500 тыс. рублей
Вчера, 09:28
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Прокуратура Октябрьского района города Тамбова провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. В ходе проверки установлено, что представитель ООО «Астра» вручил судебному приставу подарочную карту магазина «Эльдорадо» на сумму 20 тысяч рублей за совершение незаконного действия.
Преступление дошло до суда, должностное лицо ООО «Астра» было осуждено по ст. 291 УК РФ, а само общество оштрафовано на 500 тыс. рублей.
Фото: Depositphotos
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