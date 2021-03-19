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Вместо обозначения туалета – надпись «посторонним вход воспрещен»
Вчера, 21:24
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Жители Тамбовской области, которые пользуются общественным транспортом между городами и районами, пожаловались губернатору на деликатную проблему.
«Несколько дней назад пришлось с семьей ехать на рейсовом автобусе с г.Рассказово в г.Тамбов и обратно. Хотелось бы поделиться с Вами впечатлениями от поездки. В г.Рассказово решил сводить в туалет своего маленького сына. Спросил у дежурного, где туалет для пассажиров с билетами. Сказали что только платный. Возмутился. Согласились, что для пассажиров с билетами должно быть бесплатно, даже информацию на эту тему для пассажиров показали, которая размещена в неудобном месте при входе в вокзал между двумя дверями, видимо, чтобы пассажиры не смогли заметить и прочитать. Оказывается, бесплатный туалет находится через стенку с платным, но на входной двери вместо обозначения туалета висит надпись «посторонним вход воспрещен», - пишет губернатору житель области.
Из управления автомобильных дорог и транспорта ему отвечают, что информация направлена владельцам объектов транспортной инфраструктуры (автовокзалы «Рассказово» и «Северный») для принятия мер по недопущению подобных ситуаций улучшению качества предоставляемых пассажирам услуг.
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