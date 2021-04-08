Попрошайничество теперь вне закона 0 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин подписал закон о запрете попрошайничества в общественных местах. Ранее документ был принят Тамбовской областной Думой.

Кто выступит на фестивале Чернозём во второй день? 0 Дорогие! Как вы после объявления первых хедлайнеров «Чернозёма»? Ок?! Тогда повышаем градус! Ловите лайн-ап второго дня «Чернозёма»! Нас ждет взрывная волна рока!

На следующей неделе ожидается до +21 градуса 0 По-настоящему теплая весенняя погода приходит в Тамбовскую область. На следующей неделе ожидается до +21 градуса и осадки не прогнозируются. Уже на выходных днём будет до +11 градусов, ночью столбик термометра будет около нуля градусов тепла.

Прокуратура потребовала законсервировать недостроенное здание корпуса СОШ № 35 0 Прокуратура Советского района города Тамбова обратилась в суд к администрации областного центра с требованием провести работы по консервации объекта незавершенного строительства. Речь идет о недостроенном здании корпуса СОШ № 35.

Горожане выступают против магазинов ритуальных услуг в жилых домах 0 Вчера состоялось общее собрание собственников помещений в жилом многоквартирном доме № 7 «А» по ул. Б. Васильева города Тамбова. Ключевой вопрос был связан с магазином ритуальных услуг на первом этаже.

Объявляем первых участников фестиваля «ЧЕРНОЗЁМ-2021»! 0 9 апреля, пятница, чем не повод разбавить её порцией больших новостей? К тому же мы знаем, что вы просто сгораете от нетерпения.

Жители Тамбова отстояли свой квартал от застройки 0 Управление градостроительства и архитектуры Тамбовской области приняло решение отклонить проект развития застроенной территории в границах ул. Базарной, Ленинградской, Комсомольской, Карла Маркса.

На Рассказовском шоссе заработали светофоры 0 С сегодняшнего дня, с началом дачного сезона, заработают в штатном режиме светофоры на Рассказовском шоссе.

Пресечена линия поставки наркотиков гражданами Узбекистана 0 В суд уйдет уголовное дело в отношении граждан Узбекистана, которых обвиняют в организации наркотрафика на территории Тамбовской области.

В Тамбовскую область поступила очередная партия вакцин 0 Очередная партия вакцины Гам-КОВИД-Вак в количестве 1,8 тыс. доз поступила в Тамбовскую область. В настоящее время вакцину распределяют по медицинским учреждениям региона.

В Тамбове водитель автобуса сбил ребенка 0 Вчера в городе Тамбове на пересечении улиц Гастелло и 40 лет Октября произошло ДТП – водитель автобуса сбил ребенка на регулируемом пешеходном переходе.

В Мичуринске затопило набережную, которую недавно благоустроили 0 Благоустроенную в прошлом году набережную в городе Мичуринске затопило, в частности нижний ярус.

На строительство поликлиники под Тамбовом никто не заявился 0 Заявку на участие в аукционе на строительство поликлиники в Тамбовском районе не подал ни один подрядчик.

В Тамбов возвращается театральный фестиваль имени Н.Х. Рыбакова 0 С 12 по 19 мая в Тамбовском драматическом театре пройдет фестиваль имени Н.Х. Рыбакова (возрастные ограничения 12+).

Возобновляются перелёты в Сочи, Анапу и Симферополь 0 С 1 июня из аэропорта «Тамбов» возобновляются перелёты в Сочи, Анапу и Симферополь.

После скандала «Единая Россия» поможет похоронить ветерана ВОВ 0 На федеральном уровне разгорелся скандал, связанный с организацией похорон ветерана Великой Отечественной войны в Инжавинском районе.

В честь 76-й годовщины Победы разрешили проводить мероприятия 0 Глава администрации Тамбовской области А.В. Никитин принял решение внести изменения в постановление о введении на территории региона режима повышенной готовности, с целью проведения мероприятий в честь Дня Победы.

Дом на Ленинградской, который был показан на «Первом» пойдет под снос 0 Администрация города Тамбова приняла решение о сносе и расселении жилого дома № 10 по улице Ленинградская.

Бесплатно сдать анализы на антитела в регионе – невозможно 0 Управление здравоохранение Тамбовской области на просьбу жителей региона ввести бесплатные анализы на антитела к COVID-19 отвечает, что согласно Порядку лабораторное исследование на наличие иммуноглобулинов классов G и M к вирусу SARS-CoV-2 перед вакцинацией не предусмотрено.