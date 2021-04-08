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Прокуратура потребовала законсервировать недостроенное здание корпуса СОШ № 35
Сегодня, 12:44
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Прокуратура Советского района города Тамбова обратилась в суд к администрации областного центра с требованием провести работы по консервации объекта незавершенного строительства. Речь идет о недостроенном здании корпуса СОШ № 35.
Дополнительно администрации образовательной организации даны указания по ужесточению контроля за недопущением доступа посторонних лиц на объект незавершенного строительства.
Для достройки объекта необходимо более 300 млн рублей.
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