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В Тамбовской области активно завлекают на предварительное голосование
Сегодня, 10:28
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Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин призвал жителей региона принять участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия», которое состоится через пять дней. Голосовать могут как представители партии, так и люди, не являющиеся её членами.
При этом поступают сообщения, что во многих муниципалитетах в добровольно-принудительном порядке руководители бюджетных учреждений рекомендуют своим подчиненным принять участие в этой процедуре.
Участвуют во встречах с кандидатами и руководители муниципальных образований. Например, вчера кандидат предварительного голосования по выборам в Тамбовскую областную Думу по 23-му округу Олег Иванов и временно исполняющий обязанности главы Тамбова Максим Косенков встретились с коллективом самой большой школы региона - школы «Сколково-Тамбов».
Фото - "Единая Россия. Тамбов"
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