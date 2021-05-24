В Мичуринске пройдут мероприятия посвящённые Дню пограничника Комментариев: 0



После распада СССР правопреемником Главного управления, основанного в 1918 году, стала Федеральная пограничная служба России. А в 2003 году контроль над ней был передан Федеральной службе безопасности.



Ежегодно в этот праздник вспоминают всех, кто пожертвовал жизнью, защищая границы России. Поэтому главной его традицией остается возложение цветов к мемориалам. Но не забывают и о ныне живущих героях. С самого утра военные принимают поздравления от родных и близких, коллег, чиновников и даже Президента. Проводятся торжественные собрания и построения, где отличившихся отмечают почетными грамотами и наградами. Также 28 мая защитники границы часто получают новые звания и повышения в должностях.



День пограничника ― это не просто профессиональный праздник сотрудников службы, но и демонстрация боевой мощи России.



Проведение торжественных мероприятий в этот день ― не только благодарность ветеранам и память о тех, кто посвятил жизнь защите границ Родины, но и поддержка всем, кто делает это сегодня.



В заключение сообщаем, что 28 мая 2021 г. празднование Дня пограничника в Мичуринске будет проводиться по следующей программе:



09.00 -- Сбор по адресу: ул. Тамбовская, 254.

09.00-10.00-- Автопробег (от ул. Тамбовская, 254 до Храма Покрова в селе Гавриловка)

10.00-12.00-- Молебен в честь погибших при исполнении воинского долга. Праздничный концерт, посвящённый Дню пограничника. Ежегодно в конце мая в России отмечается День пограничника. Члены ММО ТО ООО "РСВА" с трудом себе представляют, что такое событие можно пропустить. Действительно, сделать это будет крайне сложно: улицы наводняют военные в зеленых фуражках, а по телевидению звучат слова благодарности тем, кто защищает границы нашей страны. А это отнюдь не простая задача: ведь в мире нет ни одного другого государства с таким количеством соседей. История пограничных войск исчисляется в России сотнями лет: с тех пор как появились первые заставы и до наших дней.После распада СССР правопреемником Главного управления, основанного в 1918 году, стала Федеральная пограничная служба России. А в 2003 году контроль над ней был передан Федеральной службе безопасности.Ежегодно в этот праздник вспоминают всех, кто пожертвовал жизнью, защищая границы России. Поэтому главной его традицией остается возложение цветов к мемориалам. Но не забывают и о ныне живущих героях. С самого утра военные принимают поздравления от родных и близких, коллег, чиновников и даже Президента. Проводятся торжественные собрания и построения, где отличившихся отмечают почетными грамотами и наградами. Также 28 мая защитники границы часто получают новые звания и повышения в должностях.День пограничника ― это не просто профессиональный праздник сотрудников службы, но и демонстрация боевой мощи России.Проведение торжественных мероприятий в этот день ― не только благодарность ветеранам и память о тех, кто посвятил жизнь защите границ Родины, но и поддержка всем, кто делает это сегодня.В заключение сообщаем, что 28 мая 2021 г. празднование Дня пограничника в Мичуринске будет проводиться по следующей программе:09.00 -- Сбор по адресу: ул. Тамбовская, 254.09.00-10.00-- Автопробег (от ул. Тамбовская, 254 до Храма Покрова в селе Гавриловка)10.00-12.00-- Молебен в честь погибших при исполнении воинского долга. Праздничный концерт, посвящённый Дню пограничника.



