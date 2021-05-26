Замначальника УФСИН по Тамбовской области отравили в колонию 0 Суд вынес приговор бывшему заместителю начальника УФСИН России по Тамбовской области, которого признали виновным в мошеннических действиях. Преступник заявил семье осужденного, что их сын может выйти по УДО, но для этого нужны деньги.

На ул. Магистральной в Тамбове насмерть сбили пешехода 0 Сегодня в городе Тамбове на ул. Магистральная произошло ДТП со смертельным исходом.

Власти Тамбова передали жилой дом РПЦ 0 Вчера на заседании Тамбовской городской Думы депутаты безвозмездно передали в собственность Религиозной организации «Вознесенский женский монастырь города Тамбова Тамбовской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» жилые помещения по адресу улица Московская дом № 33, корпус

Максим Косенков: «С городской властью все в порядке» 0 Сегодня на заседании Тамбовской городской Думы в качестве дополнительного вопроса было рассмотрено изменение в положение о конкурсном отборе на должность главы города Тамбова. Споры разгорелись вокруг предложения продлить с двух до шести месяцев процедуру назначения нового конкурса, если

В Мичуринске пройдут мероприятия посвящённые Дню пограничника 0 Ежегодно в конце мая в России отмечается День пограничника. Члены ММО ТО ООО "РСВА" с трудом себе представляют, что такое событие можно пропустить.

В Сосновском районе пытаются сорвать строительство экотехнопарка 0 Вчера была зафиксирована очередная попытка несанкционированного проникновения на территорию, на которой предполагается строительство экотехнопарка «Центральный». На территории в Сосновском районе были замечены посторонние лица, прибывшие на автомобиле Mitsubishi Outlander.

С 1 июня стартует купальный сезон 0 С 1 июня в Тамбовской области стартует купальный сезон, который продлится до 31 августа 2021 года.

Жители Тамбова заплатят за ремонт сетей миллиарды рублей 0 Горожане снова интересуются темой повышения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения. В связи с тем, что была заключена концессия с новым оператором — ООО «ККС», необходимо было установить тариф для него. Тариф установили с учетом спорного решения, которое было принято депутатами Тамбовской

В администрации Тамбова назначен новый замглавы 0 В администрации города Тамбова назначен новый заместитель главы исполнительно-распорядительного органа, им стал Андрей Гриднев, который до этого был помощником главы администрации области.

Доходы депутатов гордумы от 18 тысяч до 123 млн рублей 0 Депутаты Тамбовской городской Думы предоставили сведения о доходах за 2020 год.

Представлен новый вице-губернатор 0 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в ходе планерного совещания представил своего нового заместителя, им стал Александра Коробко.

Заместитель прокурора области проведет прием котовчан 0 27 мая заместитель прокурора Тамбовской области Антон Горобцов с 14 до 15 часов в режиме ВКС осуществит личный приём граждан, проживающих на территории города Котовска.

Имущество авторемонтного завода «Моршанский» пустят с торгов 0 Объявлен аукцион на продажу имущества авторемонтного завода «Моршанский», который находится в стадии банкротства. На аукцион выставлены административное здание, здания цеха ремонта двигателей и электроцеха, станция технического обслуживания, общая стоимость имущественного комплекса почти 3 млн

Содержание безнадзорных животных обойдется в 243 руб. в день 0 Управление ветеринарии Тамбовской области утвердило стоимость услуг по содержанию, стерилизации, кремации и т.д. бездомных животных. Например, стоимость ежедневного содержания одного животного в приюте составит 242 рубля 88 копеек, а кремация более 2 тыс. рублей.

СМИ: бюджетники жалуются на то, что их заставляют участвовать в праймеризе 0 По информации сетевого издания «ПРАВО68» работников бюджетной сферы в добровольно-принудительном порядке заставляют участвовать в предварительном голосовании партии «Единая Россия». По словам депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, в его адрес продолжают поступать жалобы подобного

В Тамбовской области отмечается рост заболевания COVID-19 0 В минувшие сутки в Тамбовской области положительный тест на новую коронавирусную инфекцию получили 45 жителей региона. При этом на протяжении минувшей недели прирост колебался в пределах 33-36 случаев.

Жители Тамбова: «Собаки бросаются на детей» 0 Продолжают поступать жалобы от жителей города Тамбова на бродячих собак, которые представляют опасность для жизни и здоровья местных жителей.

Уровень жизни в Польше: зарплаты, пенсии, цены (отзывы экспертов International Holdings) 0 Польша - небольшая страна, которая готова принять жителей с любого уголка мира. Она привлекает к себе своим гостеприимством, кухней, природой, а также архитетурой.

Экс-директор УК «Центральная» пойдет под суд 0 В ближайшее время в суд будет направлено уголовное дело в отношении бывшего руководителя ООО «УК «Центральная», управляющая компания работает в городе Тамбове.

Продолжается расследование уголовного дела по ремонту дорог в Знаменке 0 В настоящее время продолжается расследование уголовного дела в отношении должностных лиц ООО «Инждорстрой», связанного с ремонтом дорог в р.п. Знаменка Знаменского района, - говорится в ответе прокуратуры области на запрос ИА «Тамбов-информ».