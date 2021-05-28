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» » Молодая мама обманула 55 человек на 30 млн рублей

Молодая мама обманула 55 человек на 30 млн рублей

Сегодня, 09:41
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Молодая мама обманула 55 человек на 30 млн рублей Сотрудники полиции проводят следственные действия по фактам совершения 55 преступлений, фигурантом дела выступает молодая женщина, которая ранее работала менеджером в одном из крупных сетевых магазинов по продаже бытовой техники. Уйдя в декретный отпуск, она решила подзаработать за счет других людей.

Молодая девушка рассказывала своим знакомым, что может помочь купить бытовую технику с большой скидкой. Люди ей верили и отдавали деньги, а информация о возможности покупки недорогой техники расходилась по другим знакомым. Так женщина смогла обмануть 55 человек на 30 млн рублей.
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