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В Тамбове ищут подростков, которые запустили «колесо-разрушитель»
Сегодня, 09:58
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В Тамбове разыскивают подростков, которые столкнули тяжелую автомобильную шину на Набережной в сторону р. Цна. На большой скорости «колесо-разрушитель», буквально, разрубает скамейку пополам, пострадал пляжный газон. В понедельник будет направлено заявление в полицию.
В тоже время отыскать и вытащить из воды само орудие вандализма пока не удалось. Предмет может представлять большую опасность для отдыхающих.
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