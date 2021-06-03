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В Моршанске пропавший ребенок найден мертвым
Следственные органы проводят проверку по факту гибели 2-летнего мальчика из города Моршанска. Тело ребенка было обнаружено сегодня в реке Лештавка в районе дачных массивов, где отдыхали родственники погибшего. О поисках мальчика было объявлено вчера.
Правоохранительные органы дaдут прaвовую оцeнку дeйствиям (бeздействию) лиц, отвeтственных зa иcполнение обязанностей по воспитанию ребeнка.
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Следственные органы проводят проверку по факту гибели 2-летнего мальчика из города Моршанска.
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