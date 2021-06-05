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Украинская фура улетела в кювет: есть пострадавшие
Вчера в районе селе Березка в Тамбовском районе произошло серьезное ДТП – украинская фура улетела в кювет. Водитель фуры не справился с управлением на мокрой дороге.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель фуры и его 42-летний пассажир.
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