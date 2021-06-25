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Семилетний мальчик утонил в Никифоровском районе
Вчера, 12:35
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В Никифоровском районе произошла трагедия семилетний мальчик утонул в реке Польной Воронеж, когда пришел отдыхать на водный объект вместе с родственниками. Все обстоятельства гибели ребёнка устанавливают сотрудниками правоохранительных органов.
В следственном комитете напомнили, что любой водоём является местом повышенной опасности для маленьких детей, около которого их нельзя оставлять одних.
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