В Тамбове после ливня затопило перекресток 0 В результате ливня в городе Тамбове вновь затопило перекресток на пересечении улиц Чичерина и Мичуринской, отдельные транспортные средства были вынуждены объезжать развязку, вода буквально накрывала машины.

Провалился проект со строительством детсада на Рязанской, 17 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы обсуждался вопрос реализации программ развития социальных объектов города за 2020 год. Объект, который должны были в 2020 году построить в рамках программы комплексного развития социальной инфраструктуры - детский сад на ул. Рязанской, 17. Участок

В Тамбове снова десятки тысяч человек остались без воды 0 Из-за коммунальной аварии на водоводе северная часть города Тамбова снова осталась без воды более 60 тыс. человек. Авария произошла вчера днем, устранить должны были ночью, но до сих пор работы не завершены.

Владимир Титаренко: «мусорная тема» сильно политизирована 0 «В Тамбовской области неизвестные напали на экоактивиста, пытавшегося пожаловаться Путину на планы властей построить огромный мусорный полигон» — статьи с подобными заголовками накануне облетели федеральные СМИ. Однако при более внимательном рассмотрении вопроса становится понятно, что он гораздо

Пострадавшие предприниматели снова обратились к Владимиру Путину 0 Вчера во время «прямой линии» с Президентом РФ Владимиром Путиным представители ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей в очередной раз обратились к главе государства с просьбой защитить их права и законные интересы.

За отказ от вакцинации могту отстранять от работы 0 Оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции дал разъяснения об ответственности за неисполнение постановления об обязательной вакцинации сотрудников, которое было подписано главным санитарным врачом Тамбовской области.

Власти заявили, что завершать реконструкцию «Спартака» - нецелесообразно 0 Вчера состоялось очередное заседание Тамбовской городской Думы. С отчетом об исполнении программы комплексного развития социальной инфраструктуры за 2020 год в областном центре выступила заместитель главы администрации города Антонина Колодина.

Мужчина на гидроцикле врезался в дерево и разбился 0 В селе Глазок в Мичуринском районе произошло происшествие - мужчина на гидроцикле врезался в дерево и разбился. По дороге в медицинское учреждение пострадавший скончался.

Умер директор ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» 0 После операции на поджелудочной железе скончался директор ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Валерий Кантеев, ему было 65 лет, - сообщает «ПроТамбов».

За неделю в Тамбовской области утонуло 12 человек 0 За прошлую неделю в Тамбовской области на водных объектах утонуло 12 человек.

В Тамбове устраняют последствия шквалистого ветра 0 Вчера на город Тамбов обрушился шквалистый ветер с дождем. В результате чего по нескольким адресам упали ветки и деревья, на отдельных участках произошел обрыв линии электропередач.

В Тамбовской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан 0 Вчера главный санитарный врач Тамбовской области Владимир Агафонов принял решение об обязательной вакцинации от коронавируса для работников органов власти и сотрудников отдельных категорий бизнеса.

Прокурор области взял на контроль «кейс» Дмитрия Кривенко 0 Сегодня, 28 июня 2021 года, прокурор области Александр Гулягин на личном приеме принял представителя ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей и депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова по вопросу расследования уголовного дела в отношении ООО «Инждорстрой», а также череды

Тамбовская область нарастила производство пищевой продукции 0 С начала года Тамбовская область заметно нарастила производство пищевой продукции, в том числе по направлениям: мукомольное производство на 22%, мяса на 16%, на 13 процентов больше в регионе стали производить сыра.

В Тамбове утонули в реке 20-летняя девушка и парень 0 Вчера на пляже «Золотые пески» в городе Тамбове произошла трагедия – утонула молодая пара: 20-летняя девушка и ее парень.

Фасад «Родины» должны отремонтировать в 2021 году 0 Собственник объекта культурного наследия - кинотеатр «Родина» в городе Тамбове, согласовал с управлением по сохранению объектов культурного наследия сроки проведения ремонтных работ.

Коммунисты определились с кандидатами в депутаты Госдумы 0 На XVIII съезде КПРФ были выдвинуты кандидаты в депутаты Государственной Думы РФ. Тамбовская область оказалась в партийной группе вместе с Липецкой и Пензенской. Возглавит группу Георгий Камнев (г. Пенза), на третьем месте Андрей Жидков (Тамбов), также входит в группу Артем Александров.

Семилетний мальчик утонил в Никифоровском районе 0 В Никифоровском районе произошла трагедия семилетний мальчик утонул в реке Польной Воронеж, когда пришел отдыхать на водный объект вместе с родственниками.

Строительство рассказовского ФОКа приостановлено 0 На неопределенный период приостановлено строительство масштабного спортивного объекта в городе Рассказово. В областном управлении по физической культуре и спорту ИА «Онлайн Тамбов.ру» сообщили, что контракт был расторгнут в конце прошлого года. Работы по строительству выполнены лишь на 13%.

В Тамбове почти 5 млн рублей «закопали» при ремонте участков ул. Гастелло 0 В Тамбове разгорелся скандал вокруг восстановительных работ АО «ТКС», которые за 4,5 млн рублей восстановили дорожное покрытие после ремонта изношенного коллектора, - сообщает издание «ПРАВО68». На работы были направлены сэкономленные от реализации инвестиционной программы денежные средства.