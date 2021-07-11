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В Тамбове на красный сигнал светофора сбили пешехода
Вчера на юге Тамбова на ул. Астраханская на красный сигнал светофора сбили пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход с различными травмами был доставлен в городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки.
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Вчера на юге Тамбова на ул. Астраханская на красный сигнал светофора сбили пешехода.
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