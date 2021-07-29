Депутата будут судить за причинение смерти по неосторожности двум лицам 0 В суд будет передано уголовное дело в отношении фермера, депутата Булгаковского сельсовета Гавриловского района, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности двум лицам.

В области ожидается сильный ветер, грозы, град 0 МЧС предупреждает, что сегодня в Тамбовской области ожидается сильный ветер, грозы, град. Кроме того, завтра установится аномально жаркая погода до 40 градусов тепла.

В Кирсановском районе детсад хотят перевести в школу 0 В ходе «Прямой линии» с губернатором жители поселка Садовый Кирсановского района попросили перевести детский сад в здание школы, так будет удобнее для всех жителей населенного пункта.

В Тамбове планируют построить 16-этажное общежитие для студентов 0 В районе Дворца спорта «Антей» планируют построить 16-этажное общежитие для студентов, а также в этом квартале несколько многоэтажек.

В Тамбовской области актуальна проблема несанкционированных свалок 0 В Тамбовской области сохраняется проблема несанкционированных свалок, которые нередко образовываются вблизи контейнерных площадок и чаще всего из-за того, что жители выбрасывают туда мусор, не относящийся к категории коммунальных отходов, например, растительные или строительные отходы.

Двух медиков задержали за подделку сертификатов о вакцинации 0 Сотрудники полиции установили новые факты подделки сертификатов о вакцинации от коронавируса на этот раз в Мичуринске и в Ржаксинском районе.

В Тамбове могут изменить способ избрания главы города 0 Вчера на заседании Тамбовской городской Думы в качестве законодательной инициативы было принято решение внести на рассмотрение Тамбовской областной Думы изменения в региональный закон о местном самоуправлении.

Чтобы покрыть долги Тамбова планируют выделить 840 млн рублей 0 В ходе планерного совещания в администрации Тамбовской области губернатор Александр Никитин заявил о готовности помочь городу Тамбову в погашении долговых обязательств.

В Тамбовской области могут быть прекращены перевозки по ряду маршрутов 0 В Тамбовской области складывается сложная ситуация с общественными перевозками в сельской местности. Из-за недостаточного финансирования существует риск прекращения перевозок по ряду маршрутов.

Трагически ушел из жизни глава Суравского сельсовета 0 На прошлой неделе, на трассе в районе села Горелое Тамбовского района произошло ДТП с участием главы Суравского сельсовета Александра Чвокина. По неофициальным данным, Александру Чвокину стало плохо за рулём автомобиля.

2 млрд рублей будет направлено на догазификацию населенных пунктов 0 Более 2 млрд рублей будет направлено на догазификацию населенных пунктов, 18 тысяч домовладений. Вчера стартовал прием заявлений на участие в социальной программе догазификации.

Ливневку на севере Тамбова построили с нарушениями 0 Не прошло и восьми лет, как городские службы установили факт того, что система ливневой канализации в северной части города была построена с нарушениями.

Почти 2 тысячи человек пострадали от укусов членистоногих 0 По информации Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области благоприятные погодные условия привели к активизации клещей.

Ушёл из жизни заведующий родовым отделением Перинатального центра 0 Сегодня состоится прощание с заведующим родовым отделением Перинатального центра Тамбовской областной детской клинической больницы Сергеем Суриным, который ушел из жизни.

Тамбовчане жалуются на качество медпомощи при лечении от COVID-19 0 На сайте главы администрации Тамбовской области регулярно появляются жалобы от жителей города Тамбова и области, которые просят оказать содействие в предоставлении качественной медицинской помощи при лечении от COVID-19.

Федеральный телеканал рассказал про градостроительный конфликт в Тамбове 0 Вчера на федеральном телеканале «Красная линия» в программе «Темы дня» вышел репортаж про градостроительный конфликт в городе Тамбове по ул. Чичканова, 131, который длится не первый год.

Вкладчикам «Золотой Руси» компенсации пока не полагаются 0 Остаются в сложной ситуации обманутые вкладчики кооператива «Золотая Русь», которые пытаются вернуть сотни миллионов рублей. Многие из них надеялись получить компенсацию из специального фонда, но пока на эти деньги рассчитывать на приходится.

Ушел из жизни бывший зампрокурора области Дмитрий Гурулёв 0 Из жизни ушел заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Дмитрий Гурулев, который ранее был заместителем прокурора Тамбовской области. Причина смерти – осложнения от коронавируса.

Во многих бюджетных учреждениях Тамбова не установлены приборы учета 0 На последнем заседании комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы обсуждался вопрос энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетных учреждений города.

В Тамбове проверяют торговлю квасом и мороженым 0 В Тамбове сотрудники администрации провели рейды по проверке выносной торговли квасом и мороженым. В ходе проверки возникали вопросы и по обработке рабочих мест.