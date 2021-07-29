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Депутата будут судить за причинение смерти по неосторожности двум лицам

Вчера, 13:48
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Депутата будут судить за причинение смерти по неосторожности двум лицамВ суд будет передано уголовное дело в отношении фермера, депутата Булгаковского сельсовета Гавриловского района, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности двум лицам.

По версии следствия, весной в результате допущенных обвиняемым нарушений требований безопасности при выполнении монтажа колес культиватора рабочими фермера, рама культиватора с боковыми секциями упала и придавила 2 мужчин. Один парень скончался на месте, второй мужчина в больнице.
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Депутата будут судить за причинение смерти по неосторожности двум лицам

Вчера, 13:48
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В суд будет передано уголовное дело в отношении фермера, депутата Булгаковского сельсовета Гавриловского района, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности двум лицам.

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