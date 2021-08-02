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Супруга жестоко избила мужа – возбуждено уголовно дело
Сегодня, 14:01
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В Тамбове возбуждено уголовно дело в отношении молодой девушки, которая избила своего супруга. После ссоры мужчина оказался в больнице с тупой травмой живота и внутренними повреждениями.
Женщина призналась, что вечером 2 августа она в ходе ссоры со своим мужем, избила его. Затем, поняв, что мужчине становится хуже, вызвала бригаду «скорой помощи».
Фото - яндекс
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